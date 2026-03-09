https://ria.ru/20260309/reys-2079460510.html
Qatar Airways планирует рейс из Дохи в Москву 9 марта
Qatar Airways планирует рейс из Дохи в Москву 9 марта
Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways запланировала вывозной рейс в Москву из Дохи на 9 марта, говорится в сообщении авиакомпании. РИА Новости, 09.03.2026
Qatar Airways планирует рейс из Дохи в Москву 9 марта
Qatar Airways планирует вывозной рейс из Дохи в Москву 9 марта