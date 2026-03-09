https://ria.ru/20260309/rastenie-2079452085.html
Биолог назвала весеннее растение, помогающее бороться с бактериями
НАЛЬЧИК, 9 мар - РИА Новости. Популярная у народов Северного Кавказа черемша способна быстро и эффективно подавлять рост и развитие бактерий, сообщила РИА Новости кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Ингушского госуниверситета Лида Хашиева.
Черемша, которую еще называют медвежьим луком, одно из самых популярных растений на Северном Кавказе
, где его применяют как в свежем, так и в вареном виде, часто вместе с молоком, а также в качестве начинки для пирогов.
"Черемша – одно из первых витаминных растений, которые пробуждаются после зимы. Ее весеннее развитие начинается раньше, чем у всех пищевых растений. Это натуральный источник биологически активных веществ с широким спектром действия. Содержащиеся в ней фитонциды способны подавлять рост и развитие бактерий, микроскопических грибов и простейших. При этом фитонциды свежей черемши оказывают губительное воздействие на простейших в течение десяти минут, а после варки время воздействия увеличивается до получаса", - рассказала Хашиева.
Кроме того, по ее словам, в черемше содержатся флавоноиды, сапонины, органические кислоты, витамины группы B и C, а также серосодержащие вещества, обладающие сосудорасширяющим и иммуномодулирующим действием, и соединение аллицин с выраженными антиоксидантными свойствами.
"Черемшу вполне можно рассматривать как перспективное фитотерапевтическое средство многостороннего действия", - заключила биолог.