Боец ВС России уничтожил пулеметный расчет противника - РИА Новости, 09.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 09.03.2026
Боец ВС России уничтожил пулеметный расчет противника
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России уничтожил пулеметный расчет противника

Лейтенант Титов уничтожил пулеметный расчет противника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Командир российского мотострелкового взвода лейтенант Сергей Титов в ходе боевых действий застал врасплох и навязал бой превосходящим силам противника, уничтожил пулемётный расчёт и поспособствовал освобождению населённого пункта, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовая группа Титова вела активные наступательные действия на одном из тактических направлений спецоперации.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Боец рассказал, как сбил дрон "Баба-Яга" под Купянском
Вчера, 07:33
"Проявив личное мужество, решительность и хладнокровие, лейтенант Титов одним из первых внезапно зашел со своим подчинённым подразделением в населённый пункт и навязал противнику бой, застав его врасплох", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе операции лейтенант, рискуя жизнью, вступил в противоборство с превосходящими силами ВСУ и лично уничтожил пулемётный расчёт противника. За счёт этого стало возможным дальнейшее продвижение штурмовой группы.
Решительные и тактически грамотные действия Титова позволили закрепиться на более выгодных рубежах, а в дальнейшем полностью освободить населенный пункт, подчеркнули в Минобороны РФ.
Также ведомство рассказало о командире мотострелкового батальона капитане Данииле Углянском, который руководил операцией по штурму и овладению хорошо укрепленным районом противника в условиях под обстрелами артиллерии и ударами дронов ВСУ.
"В ходе выполнения задачи, используя накопленный опыт, капитан Углянский грамотно организовал прорыв обороны противника на стратегически важном направлении, что позволило в дальнейшем значительно продвинуться вглубь обороны противника", - отметили в Минобороны.
Как подчеркнули в ведомстве, мужество и профессионализм капитана, а также отважные и решительные действия его подчиненных, привели к тому, что противник понёс значительные потери в живой силе и утратил тактическое преимущество на направлении.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Боец рассказал, как принял на себя командование ротой под Крынками
25 февраля, 15:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
