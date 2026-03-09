Боец ВС России уничтожил пулеметный расчет противника

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Командир российского мотострелкового взвода лейтенант Сергей Титов в ходе боевых действий застал врасплох и навязал бой превосходящим силам противника, уничтожил пулемётный расчёт и поспособствовал освобождению населённого пункта, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовая группа Титова вела активные наступательные действия на одном из тактических направлений спецоперации.

"Проявив личное мужество, решительность и хладнокровие, лейтенант Титов одним из первых внезапно зашел со своим подчинённым подразделением в населённый пункт и навязал противнику бой, застав его врасплох", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции лейтенант, рискуя жизнью, вступил в противоборство с превосходящими силами ВСУ и лично уничтожил пулемётный расчёт противника. За счёт этого стало возможным дальнейшее продвижение штурмовой группы.

Решительные и тактически грамотные действия Титова позволили закрепиться на более выгодных рубежах, а в дальнейшем полностью освободить населенный пункт, подчеркнули в Минобороны РФ.

Также ведомство рассказало о командире мотострелкового батальона капитане Данииле Углянском, который руководил операцией по штурму и овладению хорошо укрепленным районом противника в условиях под обстрелами артиллерии и ударами дронов ВСУ.

"В ходе выполнения задачи, используя накопленный опыт, капитан Углянский грамотно организовал прорыв обороны противника на стратегически важном направлении, что позволило в дальнейшем значительно продвинуться вглубь обороны противника", - отметили в Минобороны.