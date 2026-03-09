Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса из "Охотников за привидениями" Дженнифер Раньон
Культура
 
20:54 09.03.2026
Умерла актриса из "Охотников за привидениями" Дженнифер Раньон
Американская актриса Дженнифер Раньон, наиболее известная по фильму 1984 года "Охотники за привидениями", скончалась в возрасте 65 лет, сообщает телеканал ABC.
дженнифер раньон, сша
Культура, Дженнифер Раньон, США
Умерла актриса из "Охотников за привидениями" Дженнифер Раньон

ABC: актриса Дженнифер Раньон из "Охотников за привидениями" умерла в 65 лет

© Columbia Pictures (1984)Американская актриса Дженнифер Раньон в фильме "Охотники за привидениями"
Американская актриса Дженнифер Раньон в фильме Охотники за привидениями - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Columbia Pictures (1984)
Американская актриса Дженнифер Раньон в фильме "Охотники за привидениями". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американская актриса Дженнифер Раньон, наиболее известная по фильму 1984 года "Охотники за привидениями", скончалась в возрасте 65 лет, сообщает телеканал ABC.
«
"Дженнифер Раньон, актриса, известная по ролям в фильме "Охотники за привидениями" и сериале "Чарльз отвечает за всё", скончалась. Ей было 65 лет", - говорится в сообщении телеканала.
Причина смерти не уточняется.
 
