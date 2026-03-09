Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Японии разместили дальнобойные ракеты без согласования с властями - РИА Новости, 09.03.2026
07:24 09.03.2026
СМИ: в Японии разместили дальнобойные ракеты без согласования с властями
СМИ: в Японии разместили дальнобойные ракеты без согласования с властями
Пусковые установки противокорабельных ракет большой дальности были доставлены на базу сухопутных сил самообороны Японии в городе Кумамото на острове Кюсю без... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
кумамото (префектура)
япония
минору кихара
кумамото (префектура)
япония
в мире, кумамото (префектура), япония, минору кихара
В мире, Кумамото (префектура), Япония, Минору Кихара
СМИ: в Японии разместили дальнобойные ракеты без согласования с властями

Kyodo: в Японии разместили ракеты большой дальности без согласования с властями

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Пусковые установки противокорабельных ракет большой дальности были доставлены на базу сухопутных сил самообороны Японии в городе Кумамото на острове Кюсю без предварительного уведомления местных властей, передает агентство Киодо.
По данным источников, установки были доставлено в ночь на понедельник, а завершение размещения модернизированной версии ракет "Тип-12" класса "земля-корабль", дальность полета которой составляет около 1 тысячи километров, планируется в течение текущего месяца.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Премьер Японии призвала кардинально укрепить обороноспособность страны
20 февраля, 09:14
Губернатор префектуры Кумамото Такаси Кимура заявил журналистам, что размещение было проведено без предварительного уведомления. По его словам, министерство обороны объяснило это тем, что речь идет о вопросах оперативного применения войск, поэтому подробности не могут быть раскрыты.
"Насколько нам известно, министерство обороны взаимодействует с местными властями и принимает соответствующие меры… Министерство обороны продолжит взаимодействовать с префектурой и городом Кумамото и будет стремиться к предоставлению тщательных разъяснений и надлежащей информации", - прокомментировал ситуацию генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
Он также подчеркнул, что доставка "оборудования" означает лишь его транспортировку на базу, где дислоцируется соответствующее подразделение, и рассматривается как подготовительный этап к размещению.
Переброска пусковых установок уже привела к акциям протеста в регионе. Так, в понедельник перед воротами базы собрались около 100 человек с плакатами, на которых были видны надписи "Нет размещению дальнобойных ракет в Кумамото" и "Не превращайте Кумамото в поле боя".
Размещение ракет большой дальности проходит в рамках реализуемой правительством Японии ракетной программы Stand-off missile, обеспечивающей возможность поражать противника из зоны за пределами его досягаемости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Япония возвращается к роли сверхдержавы. Зеленский в предвкушении
28 февраля, 08:00
 
