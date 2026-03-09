СМИ: в Японии разместили дальнобойные ракеты без согласования с властями

ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Пусковые установки противокорабельных ракет большой дальности были доставлены на базу сухопутных сил самообороны Японии в городе Кумамото на острове Кюсю без предварительного уведомления местных властей, передает агентство Пусковые установки противокорабельных ракет большой дальности были доставлены на базу сухопутных сил самообороны Японии в городе Кумамото на острове Кюсю без предварительного уведомления местных властей, передает агентство Киодо

По данным источников, установки были доставлено в ночь на понедельник, а завершение размещения модернизированной версии ракет "Тип-12" класса "земля-корабль", дальность полета которой составляет около 1 тысячи километров, планируется в течение текущего месяца.

Губернатор префектуры Кумамото Такаси Кимура заявил журналистам, что размещение было проведено без предварительного уведомления. По его словам, министерство обороны объяснило это тем, что речь идет о вопросах оперативного применения войск, поэтому подробности не могут быть раскрыты.

"Насколько нам известно, министерство обороны взаимодействует с местными властями и принимает соответствующие меры… Министерство обороны продолжит взаимодействовать с префектурой и городом Кумамото и будет стремиться к предоставлению тщательных разъяснений и надлежащей информации", - прокомментировал ситуацию генеральный секретарь правительства Минору Кихара

Он также подчеркнул, что доставка "оборудования" означает лишь его транспортировку на базу, где дислоцируется соответствующее подразделение, и рассматривается как подготовительный этап к размещению.

Переброска пусковых установок уже привела к акциям протеста в регионе. Так, в понедельник перед воротами базы собрались около 100 человек с плакатами, на которых были видны надписи "Нет размещению дальнобойных ракет в Кумамото" и "Не превращайте Кумамото в поле боя".