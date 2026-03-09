https://ria.ru/20260309/rakety-2079454712.html
Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, ПВО ведет их перехват
Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 09.03.2026
израиль
сша
иран
Израиль зафиксировал очередной пуск ракет из Ирана, ПВО ведет их перехват
