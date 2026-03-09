Турция заявила о сбитой ракете в своем воздушном пространстве

СТАМБУЛ, 9 мар – РИА Новости. Баллистическая ракета сбита в небе над Турцией, в результате работы ПВО никто не пострадал, сообщило в понедельник министерство обороны Турции.
"Запущенная из Ирана баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции, была сбита дислоцированными на востоке Средиземноморья силами ПВО НАТО. Некоторые части сбитой ракеты упали на пустырь в районе Газиантепа. В результате инцидента нет пострадавших или жертв", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Глава МИД Турции Хакан Фидан после падения ракеты 5 марта на территории страны заявил, что Анкара предостерегает Иран от повторения таких инцидентов. По его словам, Турция "не та страна, что легко поведется на провокации". Также он отметил, что Турция выступает против любых вариантов развития событий, способных привести к гражданской войне в Иране.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.