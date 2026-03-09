Рейтинг@Mail.ru
Турция заявила о сбитой ракете в своем воздушном пространстве
15:13 09.03.2026 (обновлено: 15:49 09.03.2026)
Турция заявила о сбитой ракете в своем воздушном пространстве
Баллистическая ракета сбита в небе над Турцией, в результате работы ПВО никто не пострадал, сообщило в понедельник министерство обороны Турции. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
турция
иран
средиземноморье
нато
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, турция, иран, средиземноморье, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Иран, Средиземноморье, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
СТАМБУЛ, 9 мар – РИА Новости. Баллистическая ракета сбита в небе над Турцией, в результате работы ПВО никто не пострадал, сообщило в понедельник министерство обороны Турции.
"Запущенная из Ирана баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции, была сбита дислоцированными на востоке Средиземноморья силами ПВО НАТО. Некоторые части сбитой ракеты упали на пустырь в районе Газиантепа. В результате инцидента нет пострадавших или жертв", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Глава МИД Турции Хакан Фидан после падения ракеты 5 марта на территории страны заявил, что Анкара предостерегает Иран от повторения таких инцидентов. По его словам, Турция "не та страна, что легко поведется на провокации". Также он отметил, что Турция выступает против любых вариантов развития событий, способных привести к гражданской войне в Иране.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Иран готов вести войну на истощение, считает эксперт
