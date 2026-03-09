СМИ: на Украине хотят сократить декретный отпуск до четырех месяцев

«

"На Украине хотят сократить декретный отпуск в 9 раз. Комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел вариант нового Трудового кодекса (законопроект №14386) и рекомендовал принять его за основу. Отдельно на комитете обсуждали нормы статьи 150 проекта Трудового кодекса касательно отпуска по уходу за ребёнком. Проект предусматривает сокращение декретного отпуска с нынешних 3 лет до 4 месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.