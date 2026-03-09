Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине хотят сократить декретный отпуск до четырех месяцев - РИА Новости, 09.03.2026
13:39 09.03.2026
СМИ: на Украине хотят сократить декретный отпуск до четырех месяцев
в мире, украина, страна.ua
В мире, Украина, Страна.ua
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Комитет парламента Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагает сократить декретный отпуск для женщин с 3 лет до 4 месяцев, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"На Украине хотят сократить декретный отпуск в 9 раз. Комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел вариант нового Трудового кодекса (законопроект №14386) и рекомендовал принять его за основу. Отдельно на комитете обсуждали нормы статьи 150 проекта Трудового кодекса касательно отпуска по уходу за ребёнком. Проект предусматривает сокращение декретного отпуска с нынешних 3 лет до 4 месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечает издание, представители профсоюзов считают, что это существенное ухудшение положения работников по сравнению с действующим законодательством, а конституция запрещает сокращение уже предоставленных гарантий и прав. К тому же на Украине недостаточно развита дошкольная инфраструктура, не хватает яслей и детских садов. Однако украинские депутаты все рано рекомендовали принять новый кодекс.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
На Украине группа людей спасла мобилизованного, напав на патруль военкомата
8 марта, 23:38
 
В миреУкраинаСтрана.ua
 
 
