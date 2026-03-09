СМИ: на Украине хотят сократить декретный отпуск до четырех месяцев

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Комитет парламента Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предлагает сократить декретный отпуск для женщин с 3 лет до 4 месяцев, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"На Украине хотят сократить декретный отпуск в 9 раз. Комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел вариант нового Трудового кодекса (законопроект №14386) и рекомендовал принять его за основу. Отдельно на комитете обсуждали нормы статьи 150 проекта Трудового кодекса касательно отпуска по уходу за ребёнком. Проект предусматривает сокращение декретного отпуска с нынешних 3 лет до 4 месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечает издание, представители профсоюзов считают, что это существенное ухудшение положения работников по сравнению с действующим законодательством, а конституция запрещает сокращение уже предоставленных гарантий и прав. К тому же на Украине недостаточно развита дошкольная инфраструктура, не хватает яслей и детских садов. Однако украинские депутаты все рано рекомендовали принять новый кодекс.