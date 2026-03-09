ПВО уничтожила над Россией 21 украинский беспилотник

"В период с 14:00 до 20:00 (мск. — Прим. ред.) дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 <...> беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в релизе.

Бойцы ликвидировали десять БПЛА над Курской областью, восемь — над Белгородской и три — над Брянской.