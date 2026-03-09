https://ria.ru/20260309/pvo-2079561647.html
ПВО уничтожила над Россией 21 украинский беспилотник
ПВО уничтожила над Россией 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 09.03.2026
ПВО уничтожила над Россией 21 украинский беспилотник
Силы ПВО сбили 21 украинский дрон за шесть часов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T20:35:00+03:00
2026-03-09T20:35:00+03:00
2026-03-09T21:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20260307/svo-2078731618.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила над Россией 21 украинский беспилотник
ПВО уничтожила над Россией 21 украинский беспилотник за шесть часов