ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников
ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.03.2026
ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников
Средства ПВО в период с 08.00 до 14.00 мск уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе четыре над Новгородской областью, один - над Ленинградской,... РИА Новости, 09.03.2026
