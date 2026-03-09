ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Средства ПВО в период с 08.00 до 14.00 мск уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе четыре над Новгородской областью, один - над Ленинградской, сообщило журналистам Минобороны РФ.