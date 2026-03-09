https://ria.ru/20260309/pvo-2079475225.html
Средства ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку Ирана
Средства ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 09.03.2026
Средства ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку Ирана
Системы противовоздушной обороны ОАЭ отражают в данный момент ракетную атаку, сообщило минобороны страны. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
оаэ
Средства ПВО ОАЭ отражают ракетную атаку Ирана
Системы противовоздушной обороны ОАЭ отражают ракетную атаку