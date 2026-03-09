https://ria.ru/20260309/pvo-2079475068.html
ПВО Саудовской Аравии предотвратила атаки на нефтяные объекты
ПВО Саудовской Аравии предотвратила атаки на нефтяные объекты - РИА Новости, 09.03.2026
ПВО Саудовской Аравии предотвратила атаки на нефтяные объекты
Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении системами ПВО минувшей ночью 11 беспилотников и нескольких ракет, которые могли быть нацелены на нефтяные и РИА Новости, 09.03.2026
в мире
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
ПВО Саудовской Аравии предотвратила атаки на нефтяные объекты
ПВО Саудовской Аравии предотвратила атаки на нефтяные объекты, сбив 11 БПЛА