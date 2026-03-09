Рейтинг@Mail.ru
09:10 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/pvo-2079475068.html
ПВО Саудовской Аравии предотвратила атаки на нефтяные объекты
ПВО Саудовской Аравии предотвратила атаки на нефтяные объекты
в мире
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО Саудовской Аравии предотвратила атаки на нефтяные объекты

ПВО Саудовской Аравии предотвратила атаки на нефтяные объекты, сбив 11 БПЛА

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
ДУБАЙ, 9 мар - РИА Новости. Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении системами ПВО минувшей ночью 11 беспилотников и нескольких ракет, которые могли быть нацелены на нефтяные и военные объекты королевства.
«

"Направлявшийся к месторождению Шейба беспилотник был сбит системами противовоздушной обороны в Руб-аль-Хали", - говорится, в частности, в сообщении министерства обороны Саудовской Аравии в соцсети Х.

Ранее министерство информировало об отражении атак беспилотников в провинции Аль-Джуф, а также уничтожении ракет, нацеленных на одну из военных баз королевства.
В миреСаудовская АравияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала