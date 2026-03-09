https://ria.ru/20260309/pvo-2079463821.html
СМИ: власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы
Власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы
