06:28 09.03.2026
СМИ: власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы
СМИ: власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы
https://ria.ru/20260309/ataka-2079463256.html
в мире, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы

Reuters: власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Дубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Дубай . Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти ОАЭ сообщили, что системы ПВО ведут отражение ракетной угрозы, передает агентство Рейтер.
ОАЭ заявили, что системы ПВО в настоящее время отвечают на ракетную угрозу", - говорится в материале агентства.
Здание посольства США в Багдаде - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
СМИ: система ПРО предотвратила атаку на дипучреждение США в Багдаде
© 2026 МИА «Россия сегодня»
