Катар заявил, что ПВО перехватила запущенные по эмирату ракеты - РИА Новости, 09.03.2026
04:03 09.03.2026 (обновлено: 15:30 09.03.2026)
Катар заявил, что ПВО перехватила запущенные по эмирату ракеты
Катар заявил, что ПВО перехватила запущенные по эмирату ракеты
в мире
катар
военная операция сша и израиля против ирана
катар
в мире, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар заявил, что ПВО перехватила запущенные по эмирату ракеты

Минобороны Катара заявили о перехвате запущенных по эмирату ракет силами ПВО

Работа ПВО во время иранской атаки на в Катаре
Работа ПВО во время иранской атаки на в Катаре - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Работа ПВО во время иранской атаки на в Катаре. Архивное фото
ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Министерство обороны Катара заявило, что силы ПВО перехватили ракеты, запущенные по территории эмирата.
"Министерство обороны государства Катар сообщает, что вооруженные силы перехватили ракетную атаку, нацеленную на Катар", - отмечается в сообщении ведомства в социальной сети Х.
