Катар заявил, что ПВО перехватила запущенные по эмирату ракеты
Катар заявил, что ПВО перехватила запущенные по эмирату ракеты - РИА Новости, 09.03.2026
Катар заявил, что ПВО перехватила запущенные по эмирату ракеты
Министерство обороны Катара заявило, что силы ПВО перехватили ракеты, запущенные по территории эмирата. РИА Новости, 09.03.2026
