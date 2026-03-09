https://ria.ru/20260309/pvo-2079453311.html
На месторождении в ОАЭ возник пожар после работы ПВО
Пожар возник на месторождении в эмирате Фуджейра в ОАЭ из-за падения обломков после работы ПВО, говорится в заявлении медиаофиса эмирата Фуджейра. РИА Новости, 09.03.2026
