01:44 09.03.2026
На месторождении в ОАЭ возник пожар после работы ПВО
На месторождении в ОАЭ возник пожар после работы ПВО
Пожар возник на месторождении в эмирате Фуджейра в ОАЭ из-за падения обломков после работы ПВО, говорится в заявлении медиаофиса эмирата Фуджейра. РИА Новости, 09.03.2026
На месторождении в ОАЭ возник пожар после работы ПВО

На месторождении в эмирате Фуджейра возник пожар после работы ПВО

БЕЙРУТ, 9 мар - РИА Новости. Пожар возник на месторождении в эмирате Фуджейра в ОАЭ из-за падения обломков после работы ПВО, говорится в заявлении медиаофиса эмирата Фуджейра.
"Компетентные органы в эмирате Фуджейра принимают меры в связи с возникновением пожара на месторождении Фоз. Пожар произошел в результате падения обломков после успешного перехвата средствами противовоздушной обороны", - сказано в заявлении.
Согласно отчету, пострадавших не зарегистрировано.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
CENTCOM сообщило о гибели еще одного военного США в операции против Ирана
В миреОАЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
