https://ria.ru/20260309/putin-2079555940.html
Путин заявил о неизбежности новой ценовой реальности на рынках нефти
Путин заявил о неизбежности новой ценовой реальности на рынках нефти - РИА Новости, 09.03.2026
Путин заявил о неизбежности новой ценовой реальности на рынках нефти
Нынешние изменения на рынках энергоносителей неизбежно приведут к новой ценовой реальности на мировых рынках нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T19:35:00+03:00
2026-03-09T19:35:00+03:00
2026-03-09T19:35:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069386723_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_8d6b9d662321e1c5b197c42766658ec2.jpg
https://ria.ru/20260309/putin-2079548918.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о неизбежности новой ценовой реальности на рынках нефти
Путин: новая ценовая реальность на мировых рынках нефти и газа неизбежна