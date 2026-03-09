Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о неизбежности новой ценовой реальности на рынках нефти - РИА Новости, 09.03.2026
19:35 09.03.2026
Путин заявил о неизбежности новой ценовой реальности на рынках нефти
Путин заявил о неизбежности новой ценовой реальности на рынках нефти
Нынешние изменения на рынках энергоносителей неизбежно приведут к новой ценовой реальности на мировых рынках нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
Путин заявил о неизбежности новой ценовой реальности на рынках нефти

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Нынешние изменения на рынках энергоносителей неизбежно приведут к новой ценовой реальности на мировых рынках нефти и газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник собрал совещание по ситуации на мировых рынках нефти и газа.
"Изменение баланса спроса и предложения углеводородов, конечно, приведет к новой устойчивой ценовой реальности. Это неизбежно произойдет", - подчеркнул глава государства.
Россия готова работать с Европой в вопросе поставок нефти, заявил Путин
