Путин назвал причину роста мировой инфляции - РИА Новости, 09.03.2026
19:31 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/putin-2079555005.html
Путин назвал причину роста мировой инфляции
Мировая инфляция увеличивается из-за проблем на маршрутах транспортировки углеводородов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мировая инфляция увеличивается из-за проблем на маршрутах транспортировки углеводородов, заявил президент России Владимир Путин.
"(Логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов - ред.) бьют по промышленности... по всей системе международных экономических отношений, потому что за срывом поставок идут и другие проблемы чисто экономического характера, и инфляция подрастает", - сказал Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.
Он отметил, что эти проблемы негативно отражаются на глобальном производстве и цепочках - страдает как производство нефти и газа, так и производство промышленных товаров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
