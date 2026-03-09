https://ria.ru/20260309/putin-2079554688.html
Путин рассказал о сроках восстановления производства СПГ на Ближнем Востоке
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока резко сократились, на восстановление производственных мощностей в регионе уйдут недели или месяцы,... РИА Новости, 09.03.2026
экономика
ближний восток
россия
владимир путин
ближний восток
россия
2026
