Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об обострении конкуренции за поставщиков энергоресурсов - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/putin-2079554516.html
Путин заявил об обострении конкуренции за поставщиков энергоресурсов
Путин заявил об обострении конкуренции за поставщиков энергоресурсов - РИА Новости, 09.03.2026
Путин заявил об обострении конкуренции за поставщиков энергоресурсов
Конкуренция покупателей в мире за поставщиков энергоресурсов обостряется на фоне текущего кризиса на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T19:25:00+03:00
2026-03-09T19:25:00+03:00
экономика
ближний восток
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_1b627ad5112fcb94909256f79e42f998.jpg
https://ria.ru/20260309/putin-2079549859.html
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90c4836b79ac54804f4e852cccffcf2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ближний восток, россия, владимир путин
Экономика, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин
Путин заявил об обострении конкуренции за поставщиков энергоресурсов

Путин отметил, что в мире обостряется конкуренция за поставщиков энергоресурсов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Конкуренция покупателей в мире за поставщиков энергоресурсов обостряется на фоне текущего кризиса на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в понедельник собрал совещание по текущей ситуации на мировых рынках нефти и газа.
"В текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов, за обеспечение стабильных, предсказуемых поставок нефти и газа", - отметил Путин.
Путин на совещании по ситуации на рынках нефти и газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа
Вчера, 19:00
 
ЭкономикаБлижний ВостокРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала