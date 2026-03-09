https://ria.ru/20260309/putin-2079554516.html
Путин заявил об обострении конкуренции за поставщиков энергоресурсов
Путин заявил об обострении конкуренции за поставщиков энергоресурсов
Конкуренция покупателей в мире за поставщиков энергоресурсов обостряется на фоне текущего кризиса на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
Путин заявил об обострении конкуренции за поставщиков энергоресурсов
