Россия может закрепиться на новых рынках энергоносителей, заявил Путин

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Если Россия сейчас переориентируется на новые рынки энергоносителей, то сможет там закрепиться, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в понедельник провел совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

"Сейчас конъюнктура складывается таким образом, что если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там и закрепиться", - сказал он на совещании по ситуации на рынках нефти и газа.

"То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надёжные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения", - уточнил президент.

Путин предложил участникам совещания обсудить возможный уход с рынка Европы , в то же время, президент добавил, что Россия готова продолжить там работу, если европейские компании и покупатели решат переориентироваться и обеспечат "долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишённую политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры".