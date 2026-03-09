Рейтинг@Mail.ru
Россия может закрепиться на новых рынках энергоносителей, заявил Путин - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 09.03.2026 (обновлено: 20:52 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/putin-2079551412.html
Россия может закрепиться на новых рынках энергоносителей, заявил Путин
Россия может закрепиться на новых рынках энергоносителей, заявил Путин - РИА Новости, 09.03.2026
Россия может закрепиться на новых рынках энергоносителей, заявил Путин
Если Россия сейчас переориентируется на новые рынки энергоносителей, то сможет там закрепиться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T19:10:00+03:00
2026-03-09T20:52:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260309/putin-2079550887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия может закрепиться на новых рынках энергоносителей, заявил Путин

Путин: Россия может закрепиться на новых рынках энергоносителей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Если Россия сейчас переориентируется на новые рынки энергоносителей, то сможет там закрепиться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа.
"Сейчас конъюнктура складывается таким образом, что если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там и закрепиться", - сказал он на совещании по ситуации на рынках нефти и газа.
"То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надёжные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения", - уточнил президент.
Путин предложил участникам совещания обсудить возможный уход с рынка Европы, в то же время, президент добавил, что Россия готова продолжить там работу, если европейские компании и покупатели решат переориентироваться и обеспечат "долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишённую политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры".
Путин на прошлой неделе заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства сообщил, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок и уйти на новые рынки, которые сейчас открываются, и там закрепиться.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Правительство контролирует поставки энергоносителей за рубеж, заявил Путин
Вчера, 19:06
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала