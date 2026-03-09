https://ria.ru/20260309/putin-2079551412.html
Россия может закрепиться на новых рынках энергоносителей, заявил Путин
Если Россия сейчас переориентируется на новые рынки энергоносителей, то сможет там закрепиться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Если Россия сейчас переориентируется на новые рынки энергоносителей, то сможет там закрепиться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник провел совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа.
"Сейчас конъюнктура складывается таким образом, что если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там и закрепиться", - сказал он на совещании по ситуации на рынках нефти и газа.
"То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надёжные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией
конструктивные деловые отношения", - уточнил президент.
Путин
предложил участникам совещания обсудить возможный уход с рынка Европы
, в то же время, президент добавил, что Россия готова продолжить там работу, если европейские компании и покупатели решат переориентироваться и обеспечат "долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишённую политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры".
Путин на прошлой неделе заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства сообщил, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок и уйти на новые рынки, которые сейчас открываются, и там закрепиться.