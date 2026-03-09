Рейтинг@Mail.ru
Правительство контролирует поставки энергоносителей за рубеж, заявил Путин - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 09.03.2026 (обновлено: 19:12 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/putin-2079550887.html
Правительство контролирует поставки энергоносителей за рубеж, заявил Путин
Правительство контролирует поставки энергоносителей за рубеж, заявил Путин - РИА Новости, 09.03.2026
Правительство контролирует поставки энергоносителей за рубеж, заявил Путин
Правительство России держит под контролем вопросы поставок российских энергоносителей за рубеж, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T19:06:00+03:00
2026-03-09T19:12:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_151a89ef146644756086524e276cf057.jpg
https://ria.ru/20260309/putin-2079549859.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Правительство контролирует поставки энергоносителей за рубеж, заявил Путин

Путин: правительство РФ контролирует вопросы поставок энергоносителей за рубеж

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правительство России держит под контролем вопросы поставок российских энергоносителей за рубеж, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Правительство эти вопросы (поставок энергоносителей за рубеж - ред.) тоже держит под контролем", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации на рынках нефти и газа.
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа
Вчера, 19:00
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала