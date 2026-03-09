Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа - РИА Новости, 09.03.2026
19:00 09.03.2026 (обновлено: 20:49 09.03.2026)
Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа
Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых энергетических рынках и дальнейшие действия России с учетом растущих цен. РИА Новости, 09.03.2026
россия
владимир путин
ормузский пролив
сша
евросоюз
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
россия
ормузский пролив
сша
россия, владимир путин, ормузский пролив, сша, евросоюз, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Владимир Путин, Ормузский пролив, США, Евросоюз, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа

Путин провел в Кремле совещание по ситуации на рынках нефти и газа

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых энергетических рынках и дальнейшие действия России с учетом растущих цен.
По словам президента, в 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового экспорта нефти. Сейчас же из-за действий США и Израиля на Ближнем Востоке маршрут фактически закрыт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
«

"Добыча, <...> которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться", — сказал он.

Россия ранее предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию в регионе поставят под удар мировой ТЭК и поднимут цены на энергоресурсы, подчеркнул Путин. Теперь стоимость нефти уже выросла более чем на 30 процентов за последние недели, а цены на газ поднимаются еще быстрее, добавил он. Дальнейшие колебания могут продолжиться.
Полное переключение поставок без использования пролива, по словам президента, нереально, а логистические проблемы бьют по промышленности и системе международных экономических отношений. Изменение баланса спроса и предложения приведет к новой устойчивой ценовой реальности, предупредил Путин.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Дмитриев задался вопросом, куда пойдет фон дер Ляйен из-за дорогой нефти
Вчера, 11:35
«

"В текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов, за обеспечение стабильных, предсказуемых поставок", — отметил он.

Россия всегда была надежным экспортером энергоносителей и она продолжит обеспечивать ими проверенных контрагентов, в том числе Словакию и Венгрию, подчеркнул президент.
Москва готова работать и с другими европейцами, но при условии их готовности, добавил Путин. Он напомнил, что через месяц начнут действовать первые запреты ЕС на закупку российского газа по краткосрочным соглашениям: с 25 апреля — для СПГ.
Сийярто о запрете ЕС на российские энергоносители - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Сийярто потребовал немедленно снять запрет ЕС на российские энергоносители
Вчера, 12:38
«

"В этой связи <...> уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок, <...> не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас", — сказал президент.

По его мнению, если Россия переориентируется на новые рынки в скором времени, то сможет там и закрепиться. Путин призвал также отечественные энергетические компании использовать сложившуюся ситуацию в том числе для снижения долговой нагрузки.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Это шок". В Британии забили тревогу из-за последствий ударов по Ирану
6 марта, 15:46
 
Россия Владимир Путин Ормузский пролив США Евросоюз В мире Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
