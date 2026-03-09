Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил ситуацию на мировых энергетических рынках и дальнейшие действия России с учетом растущих цен.
По словам президента, в 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового экспорта нефти. Сейчас же из-за действий США и Израиля на Ближнем Востоке маршрут фактически закрыт.
«
"Добыча, <...> которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться", — сказал он.
Россия ранее предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию в регионе поставят под удар мировой ТЭК и поднимут цены на энергоресурсы, подчеркнул Путин. Теперь стоимость нефти уже выросла более чем на 30 процентов за последние недели, а цены на газ поднимаются еще быстрее, добавил он. Дальнейшие колебания могут продолжиться.
Полное переключение поставок без использования пролива, по словам президента, нереально, а логистические проблемы бьют по промышленности и системе международных экономических отношений. Изменение баланса спроса и предложения приведет к новой устойчивой ценовой реальности, предупредил Путин.
«
"В текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов, за обеспечение стабильных, предсказуемых поставок", — отметил он.
Москва готова работать и с другими европейцами, но при условии их готовности, добавил Путин. Он напомнил, что через месяц начнут действовать первые запреты ЕС на закупку российского газа по краткосрочным соглашениям: с 25 апреля — для СПГ.
«
"В этой связи <...> уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок, <...> не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас", — сказал президент.
По его мнению, если Россия переориентируется на новые рынки в скором времени, то сможет там и закрепиться. Путин призвал также отечественные энергетические компании использовать сложившуюся ситуацию в том числе для снижения долговой нагрузки.