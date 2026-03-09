https://ria.ru/20260309/putin-2079549520.html
Россия продолжит поставлять энергоносители Венгрии, заявил Путин
Россия продолжит поставлять энергоносители Венгрии, заявил Путин
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия продолжит поставлять энергоносители, в том числе в Словакию и Венгрию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, Россия выступает, еще раз скажу об этом, надежным поставщиком энергоносителей - так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европы, таких как Словакия и Венгрия", - сказал российский лидер на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.