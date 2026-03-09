https://ria.ru/20260309/putin-2079548918.html
Россия готова работать с Европой в вопросе поставок нефти, заявил Путин
Россия готова работать с Европой в вопросе поставок нефти, заявил Путин - РИА Новости, 09.03.2026
Россия готова работать с Европой в вопросе поставок нефти, заявил Путин
Россия готова работать и с европейцами в вопросе поставок нефти и газа, но нужны сигналы об их готовности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:57:00+03:00
2026-03-09T18:57:00+03:00
2026-03-09T20:41:00+03:00
экономика
россия
европа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260309/putin-2079549228.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, владимир путин
Экономика, Россия, Европа, Владимир Путин
Россия готова работать с Европой в вопросе поставок нефти, заявил Путин
Путин: РФ готова поставлять Европе нефть и газ, если получит нужный сигнал