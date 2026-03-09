https://ria.ru/20260309/putin-2079548736.html
Цены на сырьевые товары носят временный характер, заявил Путин
Цены на сырьевые товары носят временный характер, Россия это понимает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:54:00+03:00
россия
россия, владимир путин, в мире
