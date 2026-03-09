Рейтинг@Mail.ru
Цены на сырьевые товары носят временный характер, заявил Путин - РИА Новости, 09.03.2026
18:54 09.03.2026 (обновлено: 19:05 09.03.2026)
Цены на сырьевые товары носят временный характер, заявил Путин
Цены на сырьевые товары носят временный характер, Россия это понимает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
Цены на сырьевые товары носят временный характер, заявил Путин

© РИА Новости / POOL Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цены на сырьевые товары носят временный характер, Россия это понимает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации на рынках нефти и газа.
