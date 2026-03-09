https://ria.ru/20260309/putin-2079548643.html
Путин назвал отличие российских энергетических компаний
Путин назвал отличие российских энергетических компаний - РИА Новости, 09.03.2026
Путин назвал отличие российских энергетических компаний
Российские энергетические компании всегда отличались стабильностью, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:54:00+03:00
2026-03-09T18:54:00+03:00
2026-03-09T19:09:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063228860_0:0:3912:2200_1920x0_80_0_0_69ed9bc2ce9c7cfccca550bf1765bdbe.jpg
https://ria.ru/20260309/putin-2079550887.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229103_0:0:2995:2246_1920x0_80_0_0_2303108df6980f76685e610e8b725da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал отличие российских энергетических компаний
Путин: российские энергетические компании всегда отличались стабильностью
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские энергетические компании всегда отличались стабильностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в текущих условиях обострилась конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов и обеспечение стабильных поставок нефти и газа.
«
"Не могу не сказать и не напомнить не только здесь сидящими коллегам в этом зале, но и вообще всем нашим потребителям, что как раз стабильностью то всегда и отличались российские энергетические компании", - сказал Путин
в ходе совещания о ситуации на мировых рынках нефти и газа.
Путин добавил, что глобальная логистика будет меняться в пользу более выгодных и перспективных рынков.