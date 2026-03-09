Рейтинг@Mail.ru
Глобальные цены на газ растут быстрее, чем нефтяные, отметил Путин - РИА Новости, 09.03.2026
18:53 09.03.2026 (обновлено: 19:01 09.03.2026)
Глобальные цены на газ растут быстрее, чем нефтяные, отметил Путин
Глобальные цены на газ растут быстрее, чем нефтяные, отметил Путин

Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Глобальные цены на газ растут более быстрыми темпами, чем нефтяные, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Глобальные цены на газ также растут, по-моему, даже более быстрыми темпами, чем и нефтяные", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа.
Россия продолжит поставлять нефть и газ надежным контрагентам, заявил Путин
