Колебание цен на нефть продолжаются, заявил Путин

Колебания цен на нефть продолжаются, заявил Путин
2026-03-09T18:53:00+03:00
2026-03-09T18:53:00+03:00
2026-03-09T19:06:00+03:00
россия
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Колебания цен на нефть продолжаются, тенденция идет в сторону повышения, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В результате мировые нефтяные цены растут, мы это прекрасно видим, только за последнюю неделю они прибавили более 30%", - сказал Путин
в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа.
Он добавил, что рано утром цена была свыше 119 долларов за баррель, затем она понизилась до 106-107 долларов, и колебания продолжаются.
"Все равно колебания идут, и тенденция-то не в сторону уменьшения, а в сторону повышения", - сказал Путин