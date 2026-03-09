Рейтинг@Mail.ru
18:51 09.03.2026 (обновлено: 19:01 09.03.2026)
Мировые цены на нефть растут, заявил Путин
Мировые нефтяные цены растут, за последнюю неделю они прибавили более 30%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Мировые цены на нефть растут, заявил Путин

Путин: мировые цены на нефть прибавили более 30% за последние недели

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мировые нефтяные цены растут, за последнюю неделю они прибавили более 30%, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мировые нефтяные цены растут, мы это прекрасно видим. Только за последнюю неделю они прибавили более 30%", - сказал глава государства в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа.
