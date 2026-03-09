https://ria.ru/20260309/putin-2079548356.html
Мировые цены на нефть растут, заявил Путин
Мировые цены на нефть растут, заявил Путин - РИА Новости, 09.03.2026
Мировые цены на нефть растут, заявил Путин
Мировые нефтяные цены растут, за последнюю неделю они прибавили более 30%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:51:00+03:00
2026-03-09T18:51:00+03:00
2026-03-09T19:01:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
россия
2026
Новости
