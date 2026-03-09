https://ria.ru/20260309/putin-2079548258.html
Путин рассказал о перевозке нефти через Ормузский пролив
Путин рассказал о перевозке нефти через Ормузский пролив - РИА Новости, 09.03.2026
Путин рассказал о перевозке нефти через Ормузский пролив
Около трети мирового морского экспорта нефти прошло через Ормузский пролив 2025 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
Путин рассказал о перевозке нефти через Ормузский пролив
Путин: через Ормузский пролив в 2025 году прошло около 33% мировой морской нефти