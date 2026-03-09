https://ria.ru/20260309/putin-2079522449.html
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства - РИА Новости, 09.03.2026
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, увеличивающее бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства на 377 миллионов рублей. РИА Новости, 09.03.2026
россия
владимир путин
культура
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры на 377 млн руб