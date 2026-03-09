Рейтинг@Mail.ru
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства
15:19 09.03.2026
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства
россия
владимир путин
культура
россия
россия, владимир путин, культура
Россия, Владимир Путин, Культура
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства

Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры на 377 млн руб

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, увеличивающее бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства на 377 миллионов рублей.
"Внести в указ президента РФ от 31 декабря 2015 года №688 "О грантах президента РФ в области культуры и искусства" следующие изменения… общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов - 9373,9 млн рублей в год", - говорится в тексте распоряжения президента РФ.
В предыдущей версии документа бюджет на выплаты грантов составлял 8996,7 миллиона рублей в год, таким образом, сумма увеличилась на 377,2 миллиона рублей.
Россия Владимир Путин Культура
 
 
