Путин в поздравлении верховному лидеру Ирана подтвердил поддержку Тегерана
Путин в поздравлении верховному лидеру Ирана подтвердил поддержку Тегерана - РИА Новости, 09.03.2026
Путин в поздравлении верховному лидеру Ирана подтвердил поддержку Тегерана
Президент России Владимир Путин в поздравлении избранному верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи подтвердил неизменную поддержку и солидарность с Тегераном,... РИА Новости, 09.03.2026
Путин в поздравлении верховному лидеру Ирана подтвердил поддержку Тегерана
Путин в поздравлении новому верховному лидеру Ирана подтвердил солидарность РФ