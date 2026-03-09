https://ria.ru/20260309/putin-2079506491.html
Путин пожелал верховному лидеру Ирана успехов и силы духа
Путин пожелал верховному лидеру Ирана успехов и силы духа - РИА Новости, 09.03.2026
Путин пожелал верховному лидеру Ирана успехов и силы духа
Президент России Владимир Путин в поздравлении избранному верховным лидером Ирана Моджтабе Хаменеи пожелал ему успехов в решении непростых задач и силы духа,... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:07:00+03:00
2026-03-09T13:07:00+03:00
2026-03-09T13:20:00+03:00
иран
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078384414_716:517:2424:1478_1920x0_80_0_0_edad1242c63b07f30cc44f013b596eb6.jpg
https://ria.ru/20260309/khamenei-2079474249.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078384414_635:214:2630:1710_1920x0_80_0_0_7d7eb2d8286373da8e66f10a8823686d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, россия, владимир путин
Иран, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин пожелал верховному лидеру Ирана успехов и силы духа
Путин пожелал верховному лидеру Ирана успехов в решении задач и силы духа