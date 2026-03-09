Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал верховному лидеру Ирана успехов и силы духа - РИА Новости, 09.03.2026
13:07 09.03.2026 (обновлено: 13:20 09.03.2026)
Путин пожелал верховному лидеру Ирана успехов и силы духа
Президент России Владимир Путин в поздравлении избранному верховным лидером Ирана Моджтабе Хаменеи пожелал ему успехов в решении непростых задач и силы духа,... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:07:00+03:00
2026-03-09T13:20:00+03:00
иран
в мире
россия
владимир путин
иран
россия
иран, в мире, россия, владимир путин
Иран, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин пожелал верховному лидеру Ирана успехов и силы духа

Путин пожелал верховному лидеру Ирана успехов в решении задач и силы духа

© REUTERS / NurPhoto/Morteza NikoubazlМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении избранному верховным лидером Ирана Моджтабе Хаменеи пожелал ему успехов в решении непростых задач и силы духа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Желаю вам успехов в решении стоящих перед вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа", - говорится в телеграмме.
ИранВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
