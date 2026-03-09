https://ria.ru/20260309/putin-2079506367.html
Россия была и будет надежным партнером Ирана, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении избранному верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи заявил, что Россия была и будет надежным партнером Исламской... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T13:07:00+03:00
россия
иран
военная операция сша и израиля против ирана
владимир путин
