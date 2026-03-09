https://ria.ru/20260309/putiin-2079549607.html
Путин оценил ситуацию со срывами поставок энероносителей
Путин оценил ситуацию со срывами поставок энероносителей - РИА Новости, 09.03.2026
Путин оценил ситуацию со срывами поставок энероносителей
Ситуация со срывами поставок энергоносителей бьет по всей системе международных экономических отношений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
Путин: ситуация со срывами поставок энергоносителей бет по экономике