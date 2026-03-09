Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил ситуацию со срывами поставок энероносителей - РИА Новости, 09.03.2026
18:59 09.03.2026 (обновлено: 19:21 09.03.2026)
Путин оценил ситуацию со срывами поставок энероносителей
Ситуация со срывами поставок энергоносителей бьет по всей системе международных экономических отношений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.03.2026
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Ситуация со срывами поставок энергоносителей бьет по всей системе международных экономических отношений, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня мы видим логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов и видим, что это самым негативным образом отражается на глобальном производстве, на глобальных цепочках. Бьет по промышленности, по всей, по сути дела, без преувеличения, по всей системе международных экономических отношений", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации на мировых рынках нефти и газа.
Правительство контролирует поставки энергоносителей за рубеж, заявил Путин
