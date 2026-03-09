Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в Краснодаре - РИА Новости, 09.03.2026
09:46 09.03.2026
Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в Краснодаре
Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в Краснодаре - РИА Новости, 09.03.2026
Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в Краснодаре
Прокуратура сообщила об организации проверки по факту крупного пожара на складе в Краснодаре. РИА Новости, 09.03.2026
2026
РИА Новости
РИА Новости
происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в Краснодаре

Прокуратура организовала проверку по факту пожара на складе в Краснодаре

КРАСНОДАР, 9 мар - РИА Новости. Прокуратура сообщила об организации проверки по факту крупного пожара на складе в Краснодаре.
«

"Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара организовала проверку по факту крупного пожара на складе по улице Российской", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.
ПроисшествияКраснодар
 
 
