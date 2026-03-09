Рейтинг@Mail.ru
В России заблокировали около пяти тысяч сайтов за продажу запрещенных БАДов - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/prodazha-2079456345.html
В России заблокировали около пяти тысяч сайтов за продажу запрещенных БАДов
В России заблокировали около пяти тысяч сайтов за продажу запрещенных БАДов - РИА Новости, 09.03.2026
В России заблокировали около пяти тысяч сайтов за продажу запрещенных БАДов
Порядка пяти тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД, заблокировали в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T03:02:00+03:00
2026-03-09T03:02:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073514217_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_75ed236a3af31bb27d0e2da315430194.jpg
https://ria.ru/20260301/naznachenie-2077555229.html
https://ria.ru/20260305/bad-2078743126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073514217_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_07856986bc6188043309eec09d699411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России заблокировали около пяти тысяч сайтов за продажу запрещенных БАДов

Роспотребнадзор: за продажу запрещенных БАД в РФ заблокировали пять тысяч сайтов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУпаковка таблеток в блистер
Упаковка таблеток в блистер - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Упаковка таблеток в блистер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Порядка пяти тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД, заблокировали в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже биологически активные добавки (БАД), реализация которых запрещена на территории Российской Федерации. Всего с нарастающим итогом заблокировано около пяти тысяч таких площадок", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Капсулы контейнерами пищевых добавок - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В России начал действовать новый порядок назначения БАД
1 марта, 00:27
Там уточнили, что были выявлены предложения о реализации продукции, не прошедшей госрегистрацию. Также были найдены БАД, продававшиеся как пищевая добавка с нормируемыми веществами, уровни которых превышали установленные.
"Например: "Биотин, 5000 микрограммов, 90 капсул" и "Витамин С с плодами шиповника, повышенная сила действия, 1000 миллиграммов, 250 капсул", - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что также были заблокированы интернет-страницы, предлагавшие продукцию, которая признана опасной в соответствии с российским законодательством.
"Это "Таблетки с гамма-аминомасляной кислотой, комплекс витаминов и минералов со вкусом молока, 60 штук" и "Гамма-аминомасляная кислота ГАМК + B-6 Haya Labs Gaba + B6, 500 миллиграммов, 100 капсул", - уточнили в ведомстве.
Блокировка сайтов, распространяющих информацию о запрещенных к продаже БАД, введена в России с 1 сентября минувшего года.
Биологически активные добавки - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Врач рассказала об опасности неправильного хранения БАДов
5 марта, 14:24
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала