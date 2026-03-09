https://ria.ru/20260309/prodazha-2079456345.html
В России заблокировали около пяти тысяч сайтов за продажу запрещенных БАДов
В России заблокировали около пяти тысяч сайтов за продажу запрещенных БАДов - РИА Новости, 09.03.2026
В России заблокировали около пяти тысяч сайтов за продажу запрещенных БАДов
Порядка пяти тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД, заблокировали в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T03:02:00+03:00
2026-03-09T03:02:00+03:00
2026-03-09T03:02:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073514217_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_75ed236a3af31bb27d0e2da315430194.jpg
https://ria.ru/20260301/naznachenie-2077555229.html
https://ria.ru/20260305/bad-2078743126.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073514217_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_07856986bc6188043309eec09d699411.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России заблокировали около пяти тысяч сайтов за продажу запрещенных БАДов
Роспотребнадзор: за продажу запрещенных БАД в РФ заблокировали пять тысяч сайтов
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Порядка пяти тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД, заблокировали в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Специалисты Роспотребнадзора
продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже биологически активные добавки (БАД), реализация которых запрещена на территории Российской Федерации. Всего с нарастающим итогом заблокировано около пяти тысяч таких площадок", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Там уточнили, что были выявлены предложения о реализации продукции, не прошедшей госрегистрацию. Также были найдены БАД, продававшиеся как пищевая добавка с нормируемыми веществами, уровни которых превышали установленные.
"Например: "Биотин, 5000 микрограммов, 90 капсул" и "Витамин С с плодами шиповника, повышенная сила действия, 1000 миллиграммов, 250 капсул", - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что также были заблокированы интернет-страницы, предлагавшие продукцию, которая признана опасной в соответствии с российским законодательством.
"Это "Таблетки с гамма-аминомасляной кислотой, комплекс витаминов и минералов со вкусом молока, 60 штук" и "Гамма-аминомасляная кислота ГАМК + B-6 Haya Labs Gaba + B6, 500 миллиграммов, 100 капсул", - уточнили в ведомстве.
Блокировка сайтов, распространяющих информацию о запрещенных к продаже БАД, введена в России
с 1 сентября минувшего года.