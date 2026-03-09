В России заблокировали около пяти тысяч сайтов за продажу запрещенных БАДов

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Порядка пяти тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД, заблокировали в России, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже биологически активные добавки (БАД), реализация которых запрещена на территории Российской Федерации. Всего с нарастающим итогом заблокировано около пяти тысяч таких площадок", - рассказали журналистам в пресс-службе.

Там уточнили, что были выявлены предложения о реализации продукции, не прошедшей госрегистрацию. Также были найдены БАД, продававшиеся как пищевая добавка с нормируемыми веществами, уровни которых превышали установленные.

"Например: "Биотин, 5000 микрограммов, 90 капсул" и "Витамин С с плодами шиповника, повышенная сила действия, 1000 миллиграммов, 250 капсул", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что также были заблокированы интернет-страницы, предлагавшие продукцию, которая признана опасной в соответствии с российским законодательством.

"Это "Таблетки с гамма-аминомасляной кислотой, комплекс витаминов и минералов со вкусом молока, 60 штук" и "Гамма-аминомасляная кислота ГАМК + B-6 Haya Labs Gaba + B6, 500 миллиграммов, 100 капсул", - уточнили в ведомстве.