Президент Ливана заявил о готовности к переговорам с Израилем
Президент Ливана заявил о готовности к переговорам с Израилем - РИА Новости, 09.03.2026
Президент Ливана заявил о готовности к переговорам с Израилем
Президент Ливана Джозеф Аун заявил о готовности к переговорам с Израилем с целью добиться деэскалации, передает ливанское информационное агентство NNA. РИА Новости, 09.03.2026
Президент Аун: Ливан готов к переговорам для прекращения эскалации с Израилем