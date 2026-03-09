Рейтинг@Mail.ru
Президент Ливана заявил о готовности к переговорам с Израилем - РИА Новости, 09.03.2026
16:10 09.03.2026
Президент Ливана заявил о готовности к переговорам с Израилем
Президент Ливана заявил о готовности к переговорам с Израилем
Президент Ливана Джозеф Аун заявил о готовности к переговорам с Израилем с целью добиться деэскалации, передает ливанское информационное агентство NNA.
Президент Ливана заявил о готовности к переговорам с Израилем

Президент Аун: Ливан готов к переговорам для прекращения эскалации с Израилем

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун заявил о готовности к переговорам с Израилем с целью добиться деэскалации, передает ливанское информационное агентство NNA.
По данным агентства, заявление об этом было сделано на встрече Ауна с послами Норвегии, Швеции и Дании в Бейруте в понедельник.
"Президент подтвердил полную готовность Ливана возобновить переговоры и обсудить вопросы в сфере безопасности, необходимые для прекращения опасной эскалации с израильской стороны", - передает агентство.
Президент также сообщил, что донес позицию Ливана до "ряда стран, стремящихся положить конец нападениям Израиля" на Ливан.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу.
В понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала целенаправленную и ограниченную наземную операцию против движения "Хезболлах" на юге Ливана.
