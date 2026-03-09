Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши на десять лет запретил продажу земли иностранцам - РИА Новости, 09.03.2026
13:28 09.03.2026
Президент Польши на десять лет запретил продажу земли иностранцам
Президент Польши на десять лет запретил продажу земли иностранцам - РИА Новости, 09.03.2026
Президент Польши на десять лет запретил продажу земли иностранцам
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, запрещающий на 10 лет продажу земли иностранцам, сообщил глава государства. РИА Новости, 09.03.2026
в мире
польша
западно-поморское воеводство
кароль навроцкий
польша
западно-поморское воеводство
в мире, польша, западно-поморское воеводство, кароль навроцкий
В мире, Польша, Западно-Поморское воеводство, Кароль Навроцкий
Президент Польши на десять лет запретил продажу земли иностранцам

Навроцкий подписал закон о запрете продажи земли иностранцам на десять лет

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, запрещающий на 10 лет продажу земли иностранцам, сообщил глава государства.
"На этот раз я решил подписать 10 законов, которые легли на мой стол. Среди них особенный проект – закон о защите польской деревни. Благодаря моей законодательной инициативе при поддержке практически всего парламента принято решение, которое на 10 лет запрещает продажу польской земли в чужие руки", - сказал Навроцкий.
Он отметил, что инициировал разработку этого закона как только вступил в должность президента.
"Это проект, который я инициировал уже на четвертый день своего президентства во время встречи с фермерами в Западно-Поморском воеводстве. Сейчас это решение становится обязательным для исполнения законом Польской республики", - сказал Навроцкий.
В миреПольшаЗападно-Поморское воеводствоКароль Навроцкий
 
 
Заголовок открываемого материала