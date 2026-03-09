https://ria.ru/20260309/prezident-2079509197.html
Президент Польши на десять лет запретил продажу земли иностранцам
Президент Польши на десять лет запретил продажу земли иностранцам - РИА Новости, 09.03.2026
Президент Польши на десять лет запретил продажу земли иностранцам
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, запрещающий на 10 лет продажу земли иностранцам, сообщил глава государства. РИА Новости, 09.03.2026
Президент Польши на десять лет запретил продажу земли иностранцам
Навроцкий подписал закон о запрете продажи земли иностранцам на десять лет