10:48 09.03.2026
Пожар на нефтяном объекте в ОАЭ потушили
Пожар на нефтяном объекте в ОАЭ потушили

ДУБАЙ, 9 мар - РИА Новости. Пожар на территории нефтехимического комплекса в эмирате Эль-Фуджейра в ОАЭ, который возник из-за падения обломков после работы ПВО, потушен, говорится в заявлении медиаофиса эмирата.
"Компетентные службы эмирата Эль-Фуджейра взяли под полный контроль ситуацию с пожаром, возникшим после падения обломков в результате успешной работы ПВО… В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Это уже не первый инцидент в промышленной зоне Эль-Фуджейры с начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,2 тысячи человек.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Киселев назвал неспособность США защитить ОАЭ, Катар и Бахрейн шокирующей
8 марта, 17:32
 
