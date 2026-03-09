Рейтинг@Mail.ru
Великобритания отозвала часть сотрудников посольства в Ливане - РИА Новости, 09.03.2026
00:28 09.03.2026
Великобритания отозвала часть сотрудников посольства в Ливане
Великобритания отозвала часть сотрудников посольства в Ливане - РИА Новости, 09.03.2026
Великобритания отозвала часть сотрудников посольства в Ливане
Великобритания отозвала часть сотрудников своего посольства в Ливане на фоне израильских ударов, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, ливан, великобритания, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Великобритания, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Великобритания отозвала часть сотрудников посольства в Ливане

МИД Великобритании отозвало часть сотрудников посольства в Ливане

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 мар - РИА Новости. Великобритания отозвала часть сотрудников своего посольства в Ливане на фоне израильских ударов, говорится в сообщении британского МИД.
"Мы приняли меры предосторожности и временно отозвали часть сотрудников и членов их семей из Ливана. Наше посольство продолжает работать в обычном режиме", - говорится в сообщении британского дипведомства.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяла на себя "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
Дым на месте взрыва Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Ракеты по Ирану запускаются из жилых районов соседних стран, сообщили в МИД
Вчера, 21:03
 
В миреЛиванВеликобританияИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
