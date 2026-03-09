https://ria.ru/20260309/posolstvo-2079450988.html
Великобритания отозвала часть сотрудников посольства в Ливане
Великобритания отозвала часть сотрудников своего посольства в Ливане на фоне израильских ударов, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 09.03.2026
МИД Великобритании отозвало часть сотрудников посольства в Ливане