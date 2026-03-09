Посол Израиля в ЕС призвал к обновлению норм международного права

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке призвал к "обновлению" норм международного права и заявил, что Израиль в условиях угроз его безопасности не может следовать "прекрасной философии" некоторых других стран, пишет издание Euractiv по итогам интервью с дипломатом.
Посол обосновал необходимость изменений в международном праве тем, что Иран якобы использует кассетные бомбы против мирного населения Израиля.
«
"Мы живем в совершенно другом мире... Не следует ли нам попытаться пересмотреть наши законы?.. Я могу позавидовать тем странам, которые не находятся под такой угрозой и могут следовать прекрасной философии", - добавил Нир-Фельдкляйн.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.