Посол Израиля в ЕС призвал к обновлению норм международного права - РИА Новости, 09.03.2026
18:10 09.03.2026
Посол Израиля в ЕС призвал к обновлению норм международного права
Посол Израиля в ЕС призвал к обновлению норм международного права - РИА Новости, 09.03.2026
Посол Израиля в ЕС призвал к обновлению норм международного права
Посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке призвал к "обновлению" норм международного права и заявил, что Израиль в... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
израиль
иран
ближний восток
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
ближний восток
в мире, израиль, иран, ближний восток, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посол Израиля в ЕС призвал к обновлению норм международного права

Посол Израиля в ЕС Нир-Фельдкляйн: международное право нуждается в обновлении

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке призвал к "обновлению" норм международного права и заявил, что Израиль в условиях угроз его безопасности не может следовать "прекрасной философии" некоторых других стран, пишет издание Euractiv по итогам интервью с дипломатом.
«
"Международное право, возможно, нуждается в "обновлении" с учетом современных угроз безопасности, заявил посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн изданию Euractiv, отвечая на обвинения в нарушении Израилем международного права в результате ударов по Ирану при поддержке США", - говорится в публикации.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Иран атаковал цели США и Израиля сверхтяжелыми ракетами, заявил КСИР
Вчера, 16:18
Посол обосновал необходимость изменений в международном праве тем, что Иран якобы использует кассетные бомбы против мирного населения Израиля.
«
"Мы живем в совершенно другом мире... Не следует ли нам попытаться пересмотреть наши законы?.. Я могу позавидовать тем странам, которые не находятся под такой угрозой и могут следовать прекрасной философии", - добавил Нир-Фельдкляйн.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Иран провел 30-ю волну ударов против целей США и Израиля
Вчера, 08:17
 
В миреИзраильИранБлижний ВостокЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
