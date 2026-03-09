ФРГ ждет ответа Москвы по кандидатуре нового посла в России

"Согласно дипломатическому протоколу, принято сначала информировать принимающую страну о кандидатуре будущего посла и получать ее согласие. Эта протокольная процедура осуществляется в настоящий момент. Поэтому подобные назначения мы подтверждаем только после того, как правительство принимающей страны заявит о своем согласии с назначением", - сказали в посольстве.