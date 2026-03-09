ФРГ ждет ответа Москвы по кандидатуре нового посла в России

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ФРГ предоставила Москве информацию о кандидатуре нового посла в России, ждет ответа, сообщили РИА новости в дипмиссии страны в РФ.
"Согласно дипломатическому протоколу, принято сначала информировать принимающую страну о кандидатуре будущего посла и получать ее согласие. Эта протокольная процедура осуществляется в настоящий момент. Поэтому подобные назначения мы подтверждаем только после того, как правительство принимающей страны заявит о своем согласии с назначением", - сказали в посольстве.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в германском кабмине сообщило, что ФРГ планирует сменить посла Александра Ламбсдорфа, а его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце. Позднее Ламбсдорф подтвердил в интервью Jüdische Allgemeine, что намерен возглавить дипмиссию ФРГ в Израиле.
МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов
2 февраля, 20:32