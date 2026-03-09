Рейтинг@Mail.ru
ФРГ ждет ответа Москвы по кандидатуре нового посла в России - РИА Новости, 09.03.2026
07:34 09.03.2026
ФРГ ждет ответа Москвы по кандидатуре нового посла в России
ФРГ предоставила Москве информацию о кандидатуре нового посла в России, ждет ответа, сообщили РИА новости в дипмиссии страны в РФ. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, германия, москва, россия, александр ламбсдорф
В мире, Германия, Москва, Россия, Александр Ламбсдорф
ФРГ ждет ответа Москвы по кандидатуре нового посла в России

Посольство ФРГ в России: Берлин ждет ответа Москвы по кандидатуре нового посла

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ФРГ предоставила Москве информацию о кандидатуре нового посла в России, ждет ответа, сообщили РИА новости в дипмиссии страны в РФ.
"Согласно дипломатическому протоколу, принято сначала информировать принимающую страну о кандидатуре будущего посла и получать ее согласие. Эта протокольная процедура осуществляется в настоящий момент. Поэтому подобные назначения мы подтверждаем только после того, как правительство принимающей страны заявит о своем согласии с назначением", - сказали в посольстве.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в германском кабмине сообщило, что ФРГ планирует сменить посла Александра Ламбсдорфа, а его преемником в Москве станет нынешний посол Германии в Мексике Клеменс фон Гетце. Позднее Ламбсдорф подтвердил в интервью Jüdische Allgemeine, что намерен возглавить дипмиссию ФРГ в Израиле.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
МИД России призвал Германию не говорить языком ультиматумов
2 февраля, 20:32
 
