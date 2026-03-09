Посол США угрожает лидеру польских ультраправых из-за соболезнований Ирану

ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Посол США угрожает лидеру польской ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Гжегожу Брауну "не забыть" его соболезнования по поводу смерти Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В следующей записи на той же платформе американский посол прокомментировал видеозапись визита Брауна в иранское посольство словами "как отвратительно".