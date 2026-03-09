Рейтинг@Mail.ru
Посол США угрожает лидеру польских ультраправых из-за соболезнований Ирану
01:37 09.03.2026 (обновлено: 05:49 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/posol-2079452832.html
Посол США угрожает лидеру польских ультраправых из-за соболезнований Ирану
Посол США угрожает лидеру польских ультраправых из-за соболезнований Ирану - РИА Новости, 09.03.2026
Посол США угрожает лидеру польских ультраправых из-за соболезнований Ирану
Посол США угрожает лидеру польской ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Гжегожу Брауну "не забыть" его соболезнования по поводу смерти Верховного... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T01:37:00+03:00
2026-03-09T05:49:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
али хаменеи
гжегож браун
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260306/dubaj-2079111574.html
https://ria.ru/20260301/varshava-2077695319.html
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, али хаменеи, гжегож браун, дональд трамп
В мире, США, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Гжегож Браун, Дональд Трамп
Посол США угрожает лидеру польских ультраправых из-за соболезнований Ирану

Посол США Роуз угрожает польскому политику Брауну из-за соболезнований Ирану

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Посол США угрожает лидеру польской ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Гжегожу Брауну "не забыть" его соболезнования по поводу смерти Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
После сообщения о смерти Али Хаменеи Браун посетил посольство Ирана в Варшаве и оставил запись в книге соболезнований.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Польские туристы жалуются, что их выгоняют из отелей в Дубае
6 марта, 19:26
Посол США в Польше Том Роуз в ответ на это заявил, что США не забудут, кто им друзья, а кто — нет.
"Америка и президент Дональд Трамп не забудут, кто наши друзья и, что еще важнее, кто наши друзья — не друзья", — написал Роуз на платформе Х.
В следующей записи на той же платформе американский посол прокомментировал видеозапись визита Брауна в иранское посольство словами "как отвратительно".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Посольство США в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В центре Варшавы прошла акция в поддержку Ирана
1 марта, 17:18
 
В миреСШАИранИзраильАли ХаменеиГжегож БраунДональд Трамп
 
 
