Посол США угрожает лидеру польских ультраправых из-за соболезнований Ирану

ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Посол США угрожает лидеру польской ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Гжегожу Брауну "не забыть" его соболезнования по поводу смерти Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
"Америка и президент Дональд Трамп не забудут, кто наши друзья и, что еще важнее, кто наши друзья — не друзья", — написал Роуз на платформе Х.
В следующей записи на той же платформе американский посол прокомментировал видеозапись визита Брауна в иранское посольство словами "как отвратительно".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
