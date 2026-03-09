Рейтинг@Mail.ru
Немцы стали ездить в Польшу за дешевым топливом - РИА Новости, 09.03.2026
11:37 09.03.2026
Немцы стали ездить в Польшу за дешевым топливом
Немцы стали ездить в Польшу за дешевым топливом - РИА Новости, 09.03.2026
Немцы стали ездить в Польшу за дешевым топливом
Немецкие водители стали ездить в Польшу за дешевым топливом, сообщил РИА Новости сотрудник одной из АЗС польского Свиноуйсьця на границе с Германией. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:37:00+03:00
2026-03-09T11:37:00+03:00
Немцы стали ездить в Польшу за дешевым топливом

РИА Новости: немецкие водители стали ездить в Польшу за дешевым топливом

ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Немецкие водители стали ездить в Польшу за дешевым топливом, сообщил РИА Новости сотрудник одной из АЗС польского Свиноуйсьця на границе с Германией.
"У нас часто заправляются автомобили с немецкими номерами. Граница совсем рядом и многие немцы имеют на нашей стороне разные дела. Не удивительно, что они у нас заправляются. Но с самого начала марта машин из Германии стало больше в несколько раз. Причем, заправляются не просто проезжая мимо АЗС, а специально приезжают заправиться", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил что такой "топливный туризм" связан с существенной разницей цен на топливо в Польше и в Германии.
"Ничего удивительного, ведь на данный момент цена одного литра дизельного топлива у нас подбирается к двум долларам, а в Германии уже перешагнула два евро", - сказал сотрудник АЗС.
Он отметил, что жители Германии заправляют в Польше не только полные баки своих машин, но и дополнительные емкости.
"Во-первых, сейчас редко какой немец не заправляется до полного бака. Но они еще заливают в канистры и прочие емкости. Некоторые клоуны приезжают с кучей пятилитровых пластиковых банок в багажнике, что уже не соответствует нормам безопасности", - рассказал собеседник агентства.
Рост цен на топливо наблюдается по всему миру на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
