Поисковики выдвинутся к новым объектам для поиска детей в Подмосковье

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Поисковики во вторник выдвинутся к новым объектам для поиска троих детей в подмосковном Звенигороде, куда их могло унести течение реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".