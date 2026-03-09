В Москве со вторника начнется метеорологическая весна

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Метеорологическая весна начнется в Москве со вторника, воздух прогреется до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Десятого марта, по всей видимости, с опережением климатического графика на 10 суток, в Москве начнется метеорологическая весна, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через "ноль" в сторону положительных значений", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что в ночь на вторник, в теплом секторе циклона, будет пасмурно, пройдут небольшие осадки в смешанном агрегатном состоянии, термометры покажут от 0 до плюс 3 градусов.