В Москве со вторника начнется метеорологическая весна
Метеорологическая весна начнется в Москве со вторника, воздух прогреется до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"...
2026-03-09T08:33:00+03:00
2026-03-09T08:33:00+03:00
2026-03-09T08:42:00+03:00
москва
погода
москва
Новости
москва, погода
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Метеорологическая весна начнется в Москве со вторника, воздух прогреется до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Десятого марта, по всей видимости, с опережением климатического графика на 10 суток, в Москве
начнется метеорологическая весна, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через "ноль" в сторону положительных значений", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что в ночь на вторник, в теплом секторе циклона, будет пасмурно, пройдут небольшие осадки в смешанном агрегатном состоянии, термометры покажут от 0 до плюс 3 градусов.
"Днем скажется погожее влияние промежуточного гребня с запада, благодаря чему обойдется без осадков, облака поредеют, а выглянувшее солнце прогреет воздух до плюс 5 - плюс 8. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Показания барометров будут меняться мало и составят 751 миллиметр ртутного столба", - добавил он.