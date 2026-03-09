Рейтинг@Mail.ru
В Москве со вторника начнется метеорологическая весна - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 09.03.2026 (обновлено: 08:42 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/pogoda-2079471319.html
В Москве со вторника начнется метеорологическая весна
В Москве со вторника начнется метеорологическая весна - РИА Новости, 09.03.2026
В Москве со вторника начнется метеорологическая весна
Метеорологическая весна начнется в Москве со вторника, воздух прогреется до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T08:33:00+03:00
2026-03-09T08:42:00+03:00
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016507336_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_dddd5e2ec221e85e48c528979f88d015.jpg
https://ria.ru/20260306/komandirovki-2078988184.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016507336_557:0:3288:2048_1920x0_80_0_0_564968865b32e2bb72f9dc8163945feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, погода
Москва, Погода
В Москве со вторника начнется метеорологическая весна

В Москве со вторника начнется метеорологическая весна с температурой до +8

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Метеорологическая весна начнется в Москве со вторника, воздух прогреется до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Десятого марта, по всей видимости, с опережением климатического графика на 10 суток, в Москве начнется метеорологическая весна, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через "ноль" в сторону положительных значений", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в ночь на вторник, в теплом секторе циклона, будет пасмурно, пройдут небольшие осадки в смешанном агрегатном состоянии, термометры покажут от 0 до плюс 3 градусов.
"Днем скажется погожее влияние промежуточного гребня с запада, благодаря чему обойдется без осадков, облака поредеют, а выглянувшее солнце прогреет воздух до плюс 5 - плюс 8. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Показания барометров будут меняться мало и составят 751 миллиметр ртутного столба", - добавил он.
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Названы самые популярные регионы для командировок зимой
6 марта, 13:26
 
МоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала