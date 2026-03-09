Поиски пропавших в Звенигороде подростков приостановили до утра

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Поисковые работы по поиску пропавших в подмосковном Звенигороде троих детей в акватории продолжат утром во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".