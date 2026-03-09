Пропавших в Звенигороде подростков ищут на лодках и снегоходах

ЗВЕНИГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Добровольцы поисковых отрядов и спасатели продолжают поиск троих подростков, пропавших в Звенигороде, на снегоходах и лодках, передает корреспондент РИА Новости.

У берега реки, где, предположительно, последний раз видели троих пропавших детей, продолжает работать штаб. Сотрудники МЧС и добровольцы ведут поиск подростков на лодках и снегоходах.

Ранее поисковики сообщили РИА Новости, что при необходимости поисково-спасательные работы будут продолжены и ночью.

По данным регионального главка МЧС в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись.