Юрист научил, как вернуть неподходящий подарок к 8 марта - РИА Новости, 09.03.2026
03:18 09.03.2026
Юрист научил, как вернуть неподходящий подарок к 8 марта
Юрист научил, как вернуть неподходящий подарок к 8 марта
2026
Юрист научил, как вернуть неподходящий подарок к 8 марта

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Как вернуть деньги за некачественные или не подошедшие подарки к 8 марта, рассказал агентству “Прайм” гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
“Начнем с самого популярного вопроса. Букет куплен в обычном магазине, он свежий, красивый, но просто разонравился. Вернуть такой товар не получится. Растения входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену”, — рассказал он.

Но если букет оказался с браком, покупатель имеет право потребовать замену, снижение цены или полный возврат денег. Правда, придется доказать, что недостаток возник еще до передачи товара, добавил Адамс.
