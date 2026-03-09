https://ria.ru/20260309/podarok-2079451235.html
Юрист научил, как вернуть неподходящий подарок к 8 марта
2026-03-09T03:18:00+03:00
2026-03-09T03:18:00+03:00
2026-03-09T03:18:00+03:00
общество
международный женский день
подарок
общество, международный женский день, подарок
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Как вернуть деньги за некачественные или не подошедшие подарки к 8 марта, рассказал агентству “Прайм”
гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
«
“Начнем с самого популярного вопроса. Букет куплен в обычном магазине, он свежий, красивый, но просто разонравился. Вернуть такой товар не получится. Растения входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену”, — рассказал он.
Но если букет оказался с браком, покупатель имеет право потребовать замену, снижение цены или полный возврат денег. Правда, придется доказать, что недостаток возник еще до передачи товара, добавил Адамс.
“Начнем с самого популярного вопроса. Букет куплен в обычном магазине, он свежий, красивый, но просто разонравился. Вернуть такой товар не получится. Растения входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену”, — рассказал он.