Юрист научил, как вернуть неподходящий подарок к 8 марта

“Начнем с самого популярного вопроса. Букет куплен в обычном магазине, он свежий, красивый, но просто разонравился. Вернуть такой товар не получится. Растения входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену”, — рассказал он.